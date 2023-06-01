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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح عاشور: الإخوان وراء موقعة الجمل في 2011

سامح عاشور
سامح عاشور

أكد سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحاميين السابق، أن القوى السياسية في 2011 فوجئت بموقعة الجمل في ميدان التحرير .

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وقال سامح عاشور في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :"  من المؤكد أن الإخوان  هم من أداروا موقعة الجمل في ميدان التحرير مع مجموعة من المغفلين ".

 وأضاف  :" ما حدث في موقعة الجمل في 2011 ليس أسلوب دولة وأؤكد أن الإخوان هم وراء موقعة الجمل".

 وتابع  عاشور :"  الإخوان هم المستفيدين مما كان يحدث في 2011 وبالتأكيد هم من وراء موقعة الجمل في ميدان التحرير ".

 وأكمل سامح عاشور :" موقعة الجمل تم تصويرها مثل أي فيلم وكاأه كان هناك استعداد وتخطيط لهذه الواقعة بحرفية ".

سامح عاشور ثورة 30 يونيو الإخوان أحداث 2011 اخبار التوك شو

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