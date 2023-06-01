سامح عاشور: الإخوان وراء موقعة الجمل في 2011

أكد سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحاميين السابق، أن القوى السياسية في 2011 فوجئت بموقعة الجمل في ميدان التحرير .

وقال سامح عاشور في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" من المؤكد أن الإخوان هم من أداروا موقعة الجمل في ميدان التحرير مع مجموعة من المغفلين ".

وأضاف :" ما حدث في موقعة الجمل في 2011 ليس أسلوب دولة وأؤكد أن الإخوان هم وراء موقعة الجمل".

وتابع عاشور :" الإخوان هم المستفيدين مما كان يحدث في 2011 وبالتأكيد هم من وراء موقعة الجمل في ميدان التحرير ".

وأكمل سامح عاشور :" موقعة الجمل تم تصويرها مثل أي فيلم وكاأه كان هناك استعداد وتخطيط لهذه الواقعة بحرفية ".