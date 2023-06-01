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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: زواج "التخبيب" فاشل لأنه مبني على حرام

صدى البلد

قال الشيخ حسن الجنايني أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحياة الزوجية التي بنيت على تخبيب لن تستقر أبدا لأنها بنيت على باطل وحرام وكان هذا الرجل سببا في طلاقها من زوجها السابق.

وأضاف الشيخ حسن الجنايني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال : ملعون من خبب امرأة على زوجها، وربما يكون المخبب رجلا أو امرأة، واللعن أي الطرد من رحمة الله ولذلك الموضوع خطير وليس بالهين.

تابع عالم الأزهر الشريف، إفساد العلاقة بين الزوجين أمر عظيم ولا يقره الشرع مطلقا ، لأنه يحمل خرابا للبيوت، لافتا إلى أنه أمر خطير وعظيم عند الله.

أحد علماء الأزهر الشريف الإعلامي محمد موسى الازهر الشريف الشيخ حسن الجنايني العلاقة بين الزوجين الحدث اليوم التخبيب

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