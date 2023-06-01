لإنهاء الحرب .. زيلينسكي يكشف تفاصيل الاستعدادات لـ "قمة السلام" العالمية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه ناقش مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، الاستعدادات المشتركة لـ"قمة السلام".

وقال زيلينسكي، عبر “تليجرام”، "خلال الاجتماع مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، ناقشنا الاستعدادات المشتركة لقمة السلام العالمية ومشاركة أكبر عدد ممكن من المشاركين”.

وأضاف: “أشكر المستشار الألماني على دعم الصيغة الأوكرانية للسلام والاستعداد للانضمام إلى تنفيذها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أساس تسوية الصراع في أوكرانيا لا يمكن إلا أن يكون "صيغة السلام"الأوكرانية.

وقال في مؤتمر صحفي، في القمة الثانية للجماعة السياسية الأوروبية في مولدوفا: “تسوية الصراع في أوكرانيا لا يمكن إلا أن يكون "صيغة السلام"الأوكرانية.. أنان مهتم بحقيقة أن الدول قد اقترحت مبادراتها، لكن المنصة الأوكرانية فقط هي التي يمكن أن تكون الأساس”.

وشدد الرئيس الأوكراني، على أن نسخته الحالية من “صيغة السلام” قد لا تكون نهائية.

وفي نوفمبر 2022، قال زيلينسكي، إن كييف لديها "خطة لتحقيق السلام" الخاصة بها، والتي تتكون من 10 نقاط، من بينها توفير الأمن النووي والغذائي والطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل للجميع"، واستعادة الحدود الإقليمية لأوكرانيا.