حرب عالمية ثالثة.. رعب في فرنسا بعد تصريحات زيلينسكي عن الانضمام للناتو

قال عضو البرلمان الأوروبي السابق والسياسي الفرمسي، فلوريان فيليبو، إن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو يمكن أن تثير حربا عالمية ثالثة.

وكتب فيليبو، في تغريدة على “تويتر”: “زيلينسكي عاد متقلبًا مرة أخرى.. الآن يكشف زيف الشكوك حول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو”.

وأضاف أن “المشاكل تكمن في حقيقة أننا نتحدث عن قبول "دولة فاسدة للغاية" في التحالف، والتي يمكن أن تؤدي عضويتها في الكتلة العسكرية إلى حرب عالمية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” أصبحت بعيدة أكثر فأكثر.

وقال زيلينسكي، في قمة المجتمع السياسي الأوروبي في مولدوفا: "آمالنا أصبحت بعيدة أكثر فأكثر، وأنا آسف لأنني يجب أن أعبر عن خيبة الأمل هذه هنا سواء نيابة عن الجنود، أو بالنيابة عن شعبنا”.

وأضاف أن “أوكرانيا تأمل في تلقي دعوة واضحة لحلف شمال الأطلسي في قمة يوليو في فيلنيوس”.

وقال زيلينسكي: "هذا العام لاتخاذ القرارات… أريد أن أؤكد أنه في الصيف في فيلنيوس، هناك حاجة إلى دعوة واضحة لأوكرانيا للانضمام إلى التحالف، وكذلك ضمانات أمنية في طريق العضوية".

وأضاف أن جميع الدول الأوروبية التي تتشارك الحدود مع روسيا يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال زيلينسكي: “مؤخرا صحفي صيني سألني: لماذا حلف شمال الاطلسي؟ الجواب بسيط: عندما لا تكون هناك ضمانات للأمن، لا توجد سوى ضمانات للحرب... نحن بحاجة إلى السلام. لذلك، يجب على جميع الدول الأوروبية التي تتشارك الحدود مع روسيا أن تصبح أعضاء كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".