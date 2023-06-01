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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"صيغة السلام".. إعلان هام من زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن أساس تسوية الصراع في أوكرانيا لا يمكن إلا أن يكون "صيغة السلام"الأوكرانية.

وقال في مؤتمر صحفي، في القمة الثانية للجماعة السياسية الأوروبية في مولدوفا: “تسوية الصراع في أوكرانيا لا يمكن إلا أن يكون "صيغة السلام"الأوكرانية.. أنان مهتم بحقيقة أن الدول قد اقترحت مبادراتها، لكن المنصة الأوكرانية فقط هي التي يمكن أن تكون الأساس”.

وشدد الرئيس الأوكراني، على أن نسخته الحالية من “صيغة السلام” قد لا تكون نهائية.

وفي نوفمبر 2022، قال زيلينسكي، إن كييف لديها "خطة لتحقيق السلام" الخاصة بها، والتي تتكون من 10 نقاط، من بينها توفير الأمن النووي والغذائي والطاقة، وتبادل " الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل للجميع"، واستعادة الحدود الإقليمية لأوكرانيا.

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وذكر زيلينسكي مرة أخرى أن كييف تصر على تزويده بضمانات أمنية دولية وصاغت وثيقة مقابلة.

وأضاف أن كييف تريد تحقيق إنشاء آلية دولية لتعويض البلاد عن الخسائر الناجمة عن الأعمال العدائية على حساب الأصول الروسية.

أوكرانيا صيغة السلام

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