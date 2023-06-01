ملحق ثقافي سابق يوضح أهمية عودة العلاقات بين مصر وتركيا.. فيديو

قال الدكتور طارق عبد الجليل الملحق الثقافي المصري في تركيا سابقا، أن العلاقات ستعود بين مصر وتركيا وأنهم يمثلوا جناحي الشرق الأوسط وتركيا مهمة بالسبة لنا مثلما مصر مهمة بالنسبة لتركيا.

وتابع خلال لقائه في برنامج "مصر جديد"، تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن على المستوى الثقافي والسياسي حدث تراجع كبير خلال الـ 10 سنوات الأخيرة وكانت هناك في تركيا موجة إعلامية أحادية سلبية ضد مصر ومؤسساتها ولم يكن هناك رد عليها وأن مصر تحتاج في هذه الفترة الى مضاعفة وتكثيف دورها في استخدام أدوات قواتها الناعمة داخل تركيا مرة أخرى لأن.

رغبة تركية في التعاون مع مصر

وأضاف أن الرغبة الموجودة في التعاون مع مصر رغبة لدى الجميع من هم في السلطة ومن هم في المعارضة ونحتاج الى تصحيح الصورة المصرية داخل تركيا من خلال أشياء كثيرة جدا من الممكن أن تتم مثل المؤتمرات العلمية واللقاءات النخبوية والثقافية المشتركة بين الدولتين.