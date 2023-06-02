حتى الغد.. الأرصاد تحذر: أمطار وحرارة مرتفعة ورياح ورمال مثارة

علق الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على العاصفة التي تعرضت لها البلاد، موضحًا أن البلاد تعرضت لمنخفض خماسيني وهو سمة أساسية لفصل الربيع الذي تتشكل فيه كتل ورياح هوائية بجانب السحب الرعدية وحالات من الرمال المثارة بشكل كبير، وهذه العوامل تسببت في المشهد اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن هذا المنخفض سيستمر حتى الغد على أغلب محافظات الجمهورية، مع سرعات الرياح التي ستتجاوز في بعض المناطق 45 كم في الساعة، وفرص لتساقط الأمطار الخفيفة، مع ارتفاعات بدرجات الحرارة تصل لـ 40 درجة مئوية.

عواصف رعدية

وواصل الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،:"الساعات المقبلة ستكون أجواء مشابهه ولكن العواصف الرعدية أقل ".