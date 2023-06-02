حارس مرمى الزمالك يوجه رسالة للجماهير

وجه محمد صبحي حارس مرمي النادى الزمالك رسالة إلى جماهير الفريق عقب فوز فريقه أمام طلائع الجيش.



وكتب محمد صبحى قائلا "لن يتفوق الفشل عليَّ أبدًا، إذا كان إصراري على النجاح قويًّا بما فيه الكفاية.🤍"

وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.