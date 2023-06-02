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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة حارس مرمى الزمالك تبرز أناقتها بالكاجوال

زوجة محمد ابو جبل
زوجة محمد ابو جبل

سحرت الجزائرية سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك السابق أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت الأميرة سمارة يحيى الأنظار بإطلالة كاجوال جذابة مرتدية توب أنيق باللون الأسود مع بنطال جينز ووضعت بعض اللمسات من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وتعتمد سمارة يحيى على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها مظهرا جذابا.

وتعتمد سمارة يحيى على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز زوجة محمد أبو جبل برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكان محمد أبوجبل انضم لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٣١_٢٢١٩٤١
زوجة محمد أبو جبل إطلالة كاجوال الجزائرية سمارة يحيى الزمالك الميركاتو الصيفي توب انيق باللون الاسود

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