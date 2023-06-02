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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طليقة أشرف حكيمي تثير الجدل بفستان مكشوف

طليقة اشرف حكيمي
طليقة اشرف حكيمي

شاركت الممثلة الإسبانية هبة عبوك طليقة المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام" والتى ظهرت فيها بفستان جرئ.

أعلنت الممثلة الإسبانية هبة عبوك زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انفصالها عن نجم أسود الأطلس بعد توجيه الاتهام له بالاعتداء على فتاة داخل منزله.

وكتبت هبة عبوك من خلال حسابها الشخصي عبر "إنستجرام": "فضلت الصمت التام نتيجة الصدمة والفترة الحرجة والألم الناجم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية للانفصال والتوقف عن العيش معا انتظارا للطلاق".

وأضافت: "كنت بحاجة لوقت من أجل التأقلم مع عواقب هذه الصدمة، وتقبل قرار أننا لن نعيش سويا".

وقالت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 36 عاما: "أثق في الإجراءات القانونية خاصة مع خطورة الاتهام، واعتدت دائما طوال حياتي أن أكون في صف الضحية".

يأتي قرار هبة عبوك، بسبب اتهام النجم المغربي بالاعتداء "الجنسي" على شابة فرنسية بالغة من العمر 24 عاما،  خلال الفترة الماضية.

وتزوج حكيمي (24 عاما) من الممثلة الإسبانية هبة عبوك قبل 3 سنوات، وأنجبت منه طفلين.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠١_٠٣٠٨٠٣
طليقة اشرف حكيمي الممثلة الإسبانية باريس سان جيرمان الفرنسي بفستان مكشوف صورة جديدة لها

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