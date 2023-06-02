مفاجأة .. تعرف على سبب غياب شوبير عن افتتاح فرع النادى الأهلي

افتتح امس الخميس النادي الأهلي فرع التجمع الخامس والذي يعد الفرع الرابع للنادي بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "‏الف الف مبروك للنادي الاهلي العظيم افتتاح المقر الرابع وعقبال المقر الألف ان شاء الله وحزين جدا لعدم حضورى لاصابه شديده في الضهر ولكن قلوب الجميع حاضره".



فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس



ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏