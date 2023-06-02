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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الزمالك تثير الجدل بصورة لها مع أليو ديانج

ديانج ودينا سليم
ديانج ودينا سليم

حرصت الإعلامية دينا سليم زوجة خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها رفقة المالى اليو ديانج نجم النادى الاهلي.

وكتبت عبر حسابها علي فيسبوك: "ملكة التوقعات بتتوقع لنجم الاهلي اليو ديانج  التألق أمام الوداد".

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

 

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