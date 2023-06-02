فرج عامر يهنئ الأهلي ورئيسة محمود الخطيب بافتتاح فرع القاهرة الجديدة

افتتح امس الخميس النادي الأهلي فرع التجمع الخامس والذي يعد الفرع الرابع للنادي بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "‏تهنئة واجبة للاهلي علي افتتاح فرع الاهلي الرابع في التجمع مبروك للاهلي مبروك للكابتن محمد الخطيب".



فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس



ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏