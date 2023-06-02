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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غرامة مليون و500 ألف دولار .. المحكمة الرياضية تضرب الزمالك من جديد

الزمالك
الزمالك

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية أن محكمة التحكيم الرياضي كاس واصلت ضرباتها للزمالك بغرامة جديدة على النادي الأبيض.

وكتب خبير اللوائح الرياضية عبر حسابه علي تويتر "الزمالك أصبح ملزم وفقآ لحكم نهائي ملزم صدر بتاريخ 1 مايو 2023 من محكمة التحكيم الرياضية كاس بالدفع لنادى سبورتنج لشبونه البرتغالي مبلغ 1 مليون و 449 ألف و 380 دولار، للمحكمة التحكيم الرياضية كاس مبلغ 5 آلاف فرنك سويسري، للفيفا مبلغ 30 ألف فرنك سويسري.

وعلي جانب آخر حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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