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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور نجم أحمر لامع في السماء الليلة.. ما هو وسبب ظهوره ؟

ظهور كوكب المريخ
ظهور كوكب المريخ

يرصد بسماء العالم العربي بعد حوالي ساعة من غروب الشمس اليوم الجمعة، كوكب المريخ أمام  عنقود نجوم النثرة وكأنه في داخلها في ظاهرة مشاهدة من خلال أجهزة الرصد.  

 

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، عند توجيه المنظار أو تلسكوب صغير ذو مجال رؤية واسع نحو الكوكب الأحمر سيظهر وهو محاط بالعديد من النجوم وهي فرصة كذلك لتوضيح حركة المريخ عبر السماء بمراقبة موقعة بالنسبة لهذا العنقود في الليالي التالية.

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عنقود النثرة أو خلية النحل احد من أقرب العناقيد النجمية المفتوحة إلى الشمس على الرغم من عدم رؤيتها كلها باستخدام التلسكوبات الصغيرة إلا أن هذا العنقود يعج بحوالي 1000 نجم منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي. 

 

نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة حيث يبدو على شكل رقعة ضبابية، فإن عنقود النثرة معروف منذ القديم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه  سرب من النحل. 

 

كوكب المريخ بعيد عن الأرض حاليًا ، مما يعني أنه حتى التلسكوبات لن تقدم الكثير من التفاصيل السطحية ، لكنه يتوهج بدرجات اللون البرتقالي والأحمر ، وهي واحدة من أفضل الأجزاء المتعلقة بالمريخ. ومع ذلك فإن هذا الحدث لا يتعلق بالأشياء الفردية بقدر ما يتعلق بتفاعلها. 

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