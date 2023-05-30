محسن جابر لـ عمرو مصطفى: كوكب الشرق والعندليب ليسا حقل تجارب

استنكر المنتج محسن جابر ما يقوم به الملحن عمرو مصطفى من خلال تقديم أغان بتقنية الذكاء الاصطناعى بأصوات العمالقة.

وقال محسن جابر خلال لقائه ببرنامج عرب وود: "مش دول اللي يتجرب فيهم .. ما تعمل صوت جديد وتسميه وتجرب فيه.. عبدالحليم مش فار تجارب .. جرب على حاجة متضرش ولما تنجح يمكن نقتنع ونصقف وتدخل مع القمم".

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وأضاف محسن جابر: " إنما لو عملت تجربة والذكاء الإصطناعي ولم ينجح يبقى الجيل الجديد اللي معاصرش عبدالحليم هيقول إيه؟ هو ده عبد الحليم اللي كنتوا بتصقفوله؟.

محسن جابر وعمرو مصطفى

وكلف محسن جابر المكتب الإعلامي لشركته بإصدار بيان صحفي ليحذر فيه عمرو مصطفى أو غيره من استخدام صوت أم كلثوم، فى أي عمل دعائى واستشهد على ذلك بواقعة مماثلة فى أوروبا عندما قامت إحدى الشركات باستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند وهو ما جعل شركة يونيفرسال تقوم بتحذير هذه الشركات من استخدام أصوات المغنين التابعة لهم وطالبوا بتعويض كبير.

وجاء أيضا فى البيان الصادر من محسن جابر تحذير صريح لعمرو مصطفى إذا قرر تقديم صوت أم كلثوم وجاء فى البيان: لا يجرؤ أحد بمن فيهم الفنان عمرو مصطفى - رغم علاقتى الوطيدة به – أن يستخدم الذكاء الاصطناعى، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.