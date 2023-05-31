اجتماع تاريخي .. ناسا تناقش وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض

تعقد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، اجتماعا تاريخيا اليوم لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، التي لطالما أثارت القلق في أوساط الدوائر العلمية والعسكرية بالولايات المتحدة.



وتعقد ناسا أول اجتماع عام لها حول دراستها للأطباق الطائرة ، قبل إصدار تقرير عن النتائج التي توصلت إليها، حيث كانت اللجنة التي تم إنشاؤها العام الماضي تبحث في بيانات حول الظواهر الشاذة غير المعروفة "UAP".

وبحسب ما ذكرته وكالة “بي بي سي” تم تعريف UAP من قبل ناسا على أنه 'ملاحظات للأحداث في السماء التي لا يمكن تحديدها على أنها طائرات أو ظواهر طبيعية معروفة من منظور علمي

دراسة ناسا منفصلة عن تحقيق البنتاغون في الظواهر الجوية غير المعروفة ، والتي تمت دراستها من قبل مسؤولي المخابرات الأمريكية.

وقضت لجنة ناسا حول الظواهر الشاذة المجهولة (UAPs) في وضع الخطوط العريضة لبعض التوصيات لأفضل طريقة لدراسة الكائنات ولماذا من المهم جدًا القيام بذلك.

وخلال الاجتماع الذي وصف بالتاريخي، تحدث الباحثون في وكالة ناسا للجمهور عن عملهم في تصنيف الظواهر الشاذة المجهولة "UAPs" لأول مرة.

على الرغم من عدم مناقشة موضوع الكائنات الفضائية، فإن موقع ناسا يبذل جهدًا كبيرًا لإخبار الجمهور بأنه لم يعثر على أي دليل على وجود حياة فضائية.

لكنها تقول أن إحدى أولوياتها الرئيسية هي البحث عن الحياة في مكان آخر في الكون.

بينما جاء في بيان أن ناسا تستكشف النظام الشمسي وما وراءه لمساعدتنا في الإجابة عن الأسئلة الأساسية ، بما في ذلك ما إذا كنا وحدنا في الكون.

وقالت الوكالة أيضًا إنها مولت برامج بحثية "لا تعد ولا تحصى"، بما في ذلك العديد من البرامج التي بحثت على وجه التحديد عن أدلة على وجود حياة خارج الأرض.

هل الكائنات الفضائية موجودة؟

في العام الماضي، شكلت وكالة ناسا لجنة للنظر في الظواهر الشاذة غير المعروفة، باعتبارها "ملاحظات للأحداث في السماء التي لا يمكن تحديدها على أنها طائرات أو ظواهر طبيعية معروفة من منظور علمي".

واليوم، يعقدون أول اجتماع عام على الإطلاق للمداولات النهائية حول النتائج التي توصلوا إليها قبل إصدار تقريرهم في وقت لاحق من العام.

في حالة حديثة بارزة من عام 2004 تم تسجيلها على شريط فيديو، قام طياران مقاتلتان بالبحرية الأمريكية بتصوير جسم دائري يحوم فوق الماء على بعد حوالي 100 ميل "160 كم" في المحيط الهادئ.

يُظهر مقطعا فيديو آخران تم تصويرهما في عام 2015 أجسامًا تتحرك في الهواء، أحدها كان يدور، في إحداها، سمع طيار يقول: "انظر إلى هذا الشيء ، يا صاح! إنه يدور!"، وأكد البنتاغون أن هذه الحالات لا تزال غير مبررة.

في حادثة أخرى في أوائل عام 2021 ، أفاد طيار تابع لشركة الخطوط الجوية الأمريكية كان يحلق بين مدينتي سينسيناتي وفينيكس بالولايات المتحدة عن 'جسم أسطواني طويل يشبه تقريبًا صاروخ كروز' يتحرك بسرعات عالية.

وأكد مراقبو الحركة الجوية في وقت لاحق أنه لم يتم الإبلاغ عن أي طائرات أخرى في المنطقة وأنه ليس متأكدا من ماهية الجسم.

تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة في عام 2018 في وقت واحد تقريبًا من قبل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية وطائرة خاصة.

بينما لا تستطيع وكالة ناسا تأكيد نبأ وجود كائنات فضائية تعيش بيننا على كوكب الأرض.



وفي العام الماضي، شكلت الوكالة فريق عمل مكون من 16 شخصًا سيعملون في لجنة جديدة مكلفة بدراسة الأجسام غير المحددة، فيما يبحث الاجتماع ، تقريرها الذي يستند إلى معلومات غير سرية.

وتم تكليف مجموعة الدراسة، التي تشكلت منذ ما يقرب من عام في يونيو 2022، باستكشاف كل من الجدوى والحكمة من تكليف أجهزة “ناسا” الخاصة والقوة العقلية في البحث عن “ظواهر شاذة مجهولة الهوية”.

وفقًا لعالم الفيزياء في جامعة هارفارد آفي لوب، مؤسس مشروع جاليليو للبحث عن أدلة على وجود تقنيات أنشأتها حضارات خارج كوكب الأرض: “كان ميثاق هذه اللجنة يوصي ناسا بما إذا كان هناك ما يبرر البحث في هذا الموضوع”.