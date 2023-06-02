عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء الأحد المقبل لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما تأهل الوداد المغربي عقب الفوز أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.


موعد ذهاب الأهلي والوداد المغربي


يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

txt

قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر قبل نهائي أفريقيا

txt

إيقاف قيد نهائي |أزمة كبرى في الزمالك وشيكابالا كلمة السر

txt

مصطفى يونس عن دعم جماهير الزمالك لـ الأهلي : الولاء للوطن فقط


القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي والوداد المغربي 


تذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “بي ان سبورت”.


معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي

 
اختارت شبكة قنوات “بى ان سبورت” التونسي رؤوف خليف معلقا على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي يوم الأحد القادم. 

استاد القاهرة الأهلى الأهلي والوداد المغربي الترجي التونسي الكرة المصرية الوداد المغربي دوري ابطال افريقيا صن داونز الجنوب إفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

العاصفة مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

مزيل للعرق تحول إلى قنبلة .. اعرف القصة

موضوعات متعلقة

النيران تشتعل بحوشين في سوهاج .. تعرف على الأسباب

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-6-2023 والقنوات الناقلة

عاصفة في الطريق| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

30 ألف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2023 |صور

جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام

اليوم .. إغلاق محور 26 يوليو لمدة 12 ساعة |تفاصيل

السجن المؤبد عقوبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأدوية .. نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل

مزيل للعرق تحول إلى قنبلة .. اعرف القصة

بعد انخفاض سعرها .. طريقة تخزين الطماطم خارج الثلاجة لمدة 10شهور

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ