موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء الأحد المقبل لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما تأهل الوداد المغربي عقب الفوز أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.



موعد ذهاب الأهلي والوداد المغربي



يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي والوداد المغربي



تذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “بي ان سبورت”.



معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي



اختارت شبكة قنوات “بى ان سبورت” التونسي رؤوف خليف معلقا على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي يوم الأحد القادم.