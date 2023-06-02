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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صمم أن يكون الأول دائما.. شوبير يحتفى بافتتاح فرع الأهلي الجديد

شوبير
شوبير

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، عن سعادته الشديدة بافتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، والذي شهد صورة حضارية كبيرة بما يليق بمكانة الدولة المصرية.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر "‏نادي صمم أن يكون الأول دائما.. اليوم كنا على موعد مع بطولة جديدة للأهلي".


فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس 


ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

 

 

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