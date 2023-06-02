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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. إعلامي سعودي يكشف وجهة كريم بنزيما المقبلة

بنزيما
بنزيما

شارك الإعلامي والكاتب الصحفي السعودي محمد الخالد، خبراً سار لمتابعي الدوري السعودي، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب محمد الخالد في تغريدة له: "بنزيما في اتحاد جدة الدوري السعودي يعيش نقلة نوعية غير مسبوقة ، موعودين بموسم تاريخي 🇸🇦".


وأكد خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، اقترب من الرحيل عن فريقه.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح دياز أن بنزيما أقرب للرحيل عن الاستمرار مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وتابع دياز أن كريم بنزيما سيتخذ قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه أقرب للخروج، وفي هذه الحالة سيحترم النادي قراره.

وذكرت تقارير أن بنزيما اقترب من الانتقال لـ الاتحاد السعودي، الذي يلعب له المصريان طارق حامد وأحمد حجازي، حيث تم تقديم عرض له بقيمة 200 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة لحصوله على حقوق الصور.

 

إعلامي سعودي الاتحاد السعودي الدوري السعودي الفرنسي كريم بنزيما ريال مدريد الإسباني

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