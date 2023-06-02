روان بن حسين تعتمد تسريحة شعر جديدة تتناغم مع ملامحها

اعتادت الفنانة الكويتية روان بن حسين مشاركة متابعيها أدق تفاصيل حياتها وأحدث إطلالاتها لتكن دائما التواصل مع جمهورها.

وبدت روان بن حسين بإطلالة صيفية انيقة، مرتدية فستان شيفون مصمم من قماش ناعم باللون الاصفر، اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جديدة تناغمت مع ملامحها.

ووضعت روان بن حسين مكياجا صاخبا مرتكزا على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.