نيللى مقدسى بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها

خضعت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي لأحدث جلسة تصوير متناغمة مع أجواء الربيع والصيف لهذا العام، حيث حرصت على مشاركة متابعيها ببعض صورها عبر "انستجرام".

وبدت نيللي مقدسي بإطلالة صيفية لافته، مرتدية فستانا قصيرًا مجسما مكشوف وفتحات من الجانبين، حملات، مصمم من قماش ناعم مزركش ببعض الرسومات الملونة، عكس الفستان نحافة خصرها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل جذاب ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية المتناغمة مع لون بشرتها الخمرية مع الكحل والماسكرا السوداء لتحديد عينيها ولون الكشمير في الشفاه.

أحدث أعمال نيللي مقدسي

يذكر ان اخر اعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أغنيتها الجديدة بعنوان " لا تكبر راسك " التى تم طركها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع " يوتيوب ".

الأغنية من ألحان علي حسون ومن كلمات الشاعر فادي مرجان ، وتوزيع ديجتال لـ قنوات ميوزك .

وطرحت نيللي مقدسي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.