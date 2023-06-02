تلوث الهواء زاد 10 أضعاف عن الطبيعي في مصر.. ما السبب؟

زاد تلوث الهواء 10 أضعاف عن الطبيعي للمرة الأولى في تاريخ مصر، أمس الخميس الأول من يونيو 2023؛ بسبب ظاهرة التغير المناخي، إضافة إلى ما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات الجمهورية، وفق تصريحات وزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

قالت وزيرة البيئة إن "المشهد الذي شاهدناه أمس الخميس؛ بسبب العاصفة الترابية جديد علينا لكنه ليس بجديد على ظاهرة التغير المناخي وأنه حقيقة وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها مختلف محافظات مصر ما هو إلى نتيجة لهذا التغير".

يجب التعود على مثل هذه الظواهر

وأكدت وزيرة البيئة، في تصريحات تليفزيونية، أن التغيرات المناخية ستختلف من فترة لأخرى، وأوضحت "أننا لم نتعود على مشاهدة تأثير التغير المناخي لكن يجب التعود على مثل هذه الظواهر، والدولة مستعدة للتغيرات المناخية ولديها نظام للإنذار المبكر على مستوى الجمهورية الذي يخبرنا بموعد ومكان تركز الملوثات".

تغير المناخ حقيقة

وعادت وزيرة البيئة لتؤكد أن "تغير المناخ حقيقة، والدولة مستعدة للعاصفة الترابية طوال الفترة الماضية، الأتربة وصلت 10 أضعاف في الفترة من الواحدة إلى الثالثة عصرا أمس الخميس، وهذا التلوث يحدث للمرة الأولى في مصر".

وصرحت بأنه سيتم الإعلان عن مشروع لإدارة تلوث الهواء يوم الاثنين المقبل، في ظل جهود مواجهة التغيرات المناخية، وتتابع الوزارة مؤشرات جودة الهواء، من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة

وكانت وزيرة البيئة أكدت أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع في يومي الخميس والجمعة الموافقين 1 - 2 يونيو وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وقالت إن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية، وحذرت كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة.