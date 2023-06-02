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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية توقعه عن حالة الطقس ،اليوم الجمعة، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، ويتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ارتفاع الموج الجزء الشمالي الحدود الشماليه البحر متوسط الرياح السطحية السحب الرعدية

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