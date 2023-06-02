برفقه أسرته.. مؤمن زكريا في حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد

تواجد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي الجديد بالتجمع الخامس، مساء أمس.

وظهر مؤمن زكريا برفقه زوجته وابنه، من داخل حفل الافتتاح، ورحب به عدد كبير من قبل الحضور بالهتافات والتقاط الصور التذكيرية.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.