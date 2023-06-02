عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقه أسرته.. مؤمن زكريا في حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد

مؤمن زكريا من افتتاح
مؤمن زكريا من افتتاح فرع الأهلي الجديد

تواجد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي الجديد بالتجمع الخامس، مساء أمس.

وظهر مؤمن زكريا برفقه زوجته وابنه، من داخل حفل الافتتاح، ورحب به عدد كبير من قبل الحضور بالهتافات والتقاط الصور التذكيرية.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما. 

مؤمن زكريا النادي الأهلي الأهلى افتتاح فرع النادي الأهلي الوداد المغربي ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

موضوعات متعلقة

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

موجز السوشيال ميديا.. إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز.. وهاشتاج أفريقيا بتناديك يا أهلي يتصدر تريند تويتر

أحدث ظهور لنجم الأهلي من داخل الجيم .. شاهد

ارتفاع درجات الحرارة تسيطر على شوارع الجيزة والقاهرة .. صور

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

الأهلي والوداد المغربي.. هاشتاج افتحوا الاستاد للجماهير يتصدر التريند

اختيار مروان عطية أفضل لاعب بالجولة الـ27 من الدوري الممتاز

الوداد مش هزار.. هاشتاج أفريقيا بتناديك يا أهلي يتصدر تريند تويتر

ترشيحاتنا

20 مليون جنيه لتطوير قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير|تفاصيل

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة اليوم

منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 11 منطقة بالمملكة

بعد تكرار الحوادث.. شروط ترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

وفاء عامر تكشف سر نجاح زواجها على مدار الـ 22 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

طريقة عمل مسخن رول في البيت.. أحلى من المحلات

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ