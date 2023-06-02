اجتماع في الأمم المتحدة لجمع التبرعات للأونروا

تعقد لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الغوث "الأونروا" اجتماعا في مقر الأمم المتحدة، الجمعة، لزيادة دعم الدول للوكالة.

ويتم تمويل "الأونروا" بشكل كامل تقريبا عبر التبرعات الطوعية.

وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني إن حل المشكلة المالية المزمنة التي تواجه الوكالة يتطلب إرادة سياسية ليُضاهي دعم الجهات المختلفة لمهمة "الأونروا"، ما توفره لها من موارد.

وأضاف لازاريني، في مؤتمر صحفي في نيويورك، أن المشكلة "تكمن في التناقض بين ما يُتوقع أن تفعله الأونروا والمصادر التي تتوفر لها"، مشيرا إلى "الطبيعة الفريدة لعمل الأونروا، إذ إنها الوكالة الوحيدة المكلفة بتقديم خدمات مماثلة للخدمات الحكومية".



وأكد المسؤول الأممي أهمية مواكبة الموارد للاحتياجات، مٌحذرا من أن "الأونروا لن يكون لديها تمويل أو نقد اعتبارا من أيلول المقبل لمواصلة تشغيل مدارسها، كما أن الموارد اللازمة لعمل مراكزها الصحية والخدمات الحيوية الأخرى آخذة في النفاد".

وتدعم الأونروا نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وغزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولبنان، وسوريا.