الأوقاف: الإسلام ليس فقط عبادات ولكنه دين تعاملات وأخلاق

قال الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأخلاق من القيم الإسلامية الثابتة، التي حثنا عليها الإسلام، متابعا: الأخلاق بمثابة صمام أمان للفرد والمجتمع، خاصة خلال الأيام الحالية.

واستشهد بقول رسول الله: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ"، وذلك دليل على أهمية الأخلاق ودورها في المجتمع.



واسترسل “أحمد الفرماوي” خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي : رسول الله جسد الأخلاق بالأفعال قبل الأقوال، مستشهدا بقول رسول الله: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا".

وأضاف أن الدين ليس عبادات فقط، بل هو دين معاملات وأخلاق، مشددا على أن الأخلاق من الفرائض التي يجب أن نتحلى بها.



