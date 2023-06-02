حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد ابنه تيم.. شاهد

احتفل حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد ابنه الصغير تيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب حسين الشحات: “تيم حبيبي كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي وربنا يخليك ليا يارب انت واحمد وأسر ويحفظكم من كل شر واشوفك احسن واحد ف الدنيا انت واخواتك حبيبي يا ( تيتو )”.

وتأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز أمام الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة الأهلي والوداد على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تقام الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب مركب محمد الخامس يوم الأحد ١١ يونيو المقبل.