الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية عن وقوع فريق الزمالك مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة والاتحاد المنستيري التونسي والشباب السعودي.

ويشارك نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري في البطولة العربية للأندية، ولن يشارك الفارس الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المحلي.

وتعد هذه المشاركة رقم 10 لفريق الزمالك في البطولة العربية بمسمياتها المختلفة، حيث سبق وشارك في البطولات العربية 9 مرات سابقة، ونجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال العرب عام 2003، بينما حصل على مركز الوصيف مرة وحيدة عام 2007.