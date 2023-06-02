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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. الكأس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

صدى البلد

نشر موقع صدي البلد الاخباري فجر اليوم الجمعة عدد من الأخبار الهامة في الرياضه المصرية والعالمية أبرزها ما يلي :

 

إيقاف قيد نهائي |أزمة كبرى في الزمالك وشيكابالا كلمة السر


كشف الإعلامي مدحت شلبي عن أزمة كبرى في الزمالك خلال الفترة الحالية مشددا أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرار جديد ضد النادي يوم ١ مايو الماضي .

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن المحكمة الرياضية قرر فرض عقوبه علي الزمابك بشأن محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك بسبب انضمامه في السابق لفريق سبورتينج لشبونه

 

على رأسها ثنائي الوداد والترجي.. نجم الزمالك يكشف بالأسماء 15 صفقة منتظرة في الفريق

كشف أحمد دويدار ، نجم الزمالك الأسبق، عن 15 صفقة يفاوضها مسؤولو القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.


وقال دويدار عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك يجهز لميركاتو ضخم سيشهد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين موضحاً أن هناك 15 لاعب مرشح للانضمام للقلعة البيضاء.
 


مصطفى يونس عن دعم جماهير الزمالك لـ الأهلي : الولاء للوطن فقط

 

أكد مصطفي يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق أن جماهير الكرة المصرية يجب أن تدعم الفريق أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مصطفي يونس في تصريحات عبر برنامج اللعيب أن الكرة المصرية مختلفة تماما عن الكرة العالمية و طبيعه الشعوب مختلفه مشددا أن مستحيل أن تجد مشجع برشلوني يدعم ريال مدريد

 


عائق وحيد أمام أشرف بن شرقي للعودة للزمالك
أكد الإعلامي إسلام صادق أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الجزيرة الإماراتي لن يعود إلى الزمالك في الفترة المقبلة كما يتردد في الفترة الحالية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أشرف بن شرقي يتقاضي راتب كبير مع نادي الجزيرة الإماراتي وهو الأمر الذي يصعب من عودة بن شرقي إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة".


 

قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر قبل نهائي أفريقيا
أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك اتجاه كبير داخل النادي الأهلي لتمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عقب انتهاء مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

 

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"هناك  استقرار دخل لجنة التخطيط بنادى الأهلى على تمديد عقد السويسرى مارسيل كولر بعقد جديد عقب نهائى إفريقيا.

 


الزمالك مش صغير|رد غاضب من بركات علي تصريحات موسمياني


علق محمد بركات على تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري وأيضاً الأهلي السعودي.


وقال موسيماني عبر تصريحات تليفزيونية إن الأهلي يستطيع أن يفوز على الزمالك وهو (مغمض عينيه).

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