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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 54 محضرا تموينيا وضبط مصنع شكولاتة بدون ترخيص بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز والرقابة المشددة على المصانع الغير مرخصة للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

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وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقياد مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز المحموديه وكوم حمادة و أبوالمطامير ودمنهور أسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و مخبز آخر تصرف فى 17 شيكارة دقيق بلدى ، وآخر لتجميعه 8 شكائر دقيق بلدى مدعم،  بالاضافة الى 22 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و8 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى. كما تم تحرير 19 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور .

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع شيكولاتة يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 1080 قطعة شيكولاته كمنتج نهائى ، و 3 تجار تموين لغلقهم فى أوقات العمل الرسمية، و بدال آخر لعدم إعلانه عن أسعار السلع التموينية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

البحيرة الحملات التموينية الرقابة التموينية المصانع الغير مرخصة حملات تموينية مكثفة حملات تموينيه مديرية التموين والتجارة

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