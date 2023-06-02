تموين البحيرة.. ضبط 50 طن قمح محلي بالدلنجات لحجبها عن التداول بالأسواق

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بحملة تموينية مكثفة بالدلنجات أسفرت عن ضبط 50 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 داخل إحدى المخازن قام صاحبه بتجميعهم لحجبهم عن التداول بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات ونقلها إلي صومعة دمنهور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.