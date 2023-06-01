إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية دمنهور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية زرقون بطريق المحمودية - دمنهور، مما نتج عنه إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة: خالد ح.ا، 58 عاما، مقيم طنطا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمدي ا.ح، 62 عاما، مقيم قرية إدفينا، جرح بالجبهة، محمد خ.ع، 30 عاما، مقيم قرية الصفاصيف، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، محمد ا.ع، 27 عاما، مقيم دمنهور، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، فرحه ع.ر، 43 عاما، مقيم دمنهور، جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد.ب.م، 43 عاما، مقيم قري بني هلال، اشتباه كسر بالساق، ايناس م.ا، 26 عاما، مقيمة مركز المحمودية، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، يحي.ا، 7 سنوات، مقيم مركز المحمودية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مارية.ا، 35 عاما، مقيمة مركز المحمودية، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، فاروق.ا.ف، 10 سنوات، مقيم مركز دمنهور، اشتباه كسر بالساق اليسري، محمد.ط، 19 عاما، مقيم قرية إفلاقة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد.م.م، 15 عاما، مقيم قرية افلاقة، جروح بفروة الرأس.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.