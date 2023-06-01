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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات مكافحة القوارض ومعالجة أكثر من 83 ألف فدان بالبحيرة

زراعة البحيرة
زراعة البحيرة

قامت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس بدر محمد بدر لمكافحة القوارض ، بدءا من 15 مايو الجارى و حتى 20 يوليو المقبل بجميع مراكز المحافظة.

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قامت المديرية بتنفيذ الحملة فى 187 جمعية زراعية حتى الآن من اجمالى مستهدف 394 جمعية، وبلغت المساحة المعالجه 83060 فدان من اجمالى مساحة 176 ألف فدان بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم توفير إحتياجات المحافظة وتحديد الكميات اللازمة من المبيدات والمسيلات لتنفيذ تلك الحملات من خلال المركز الإقليمى لمكافحة القوارض لقطاع وسط وغرب الدلتا، وذلك بإستخدام مبيد فوسفيد زنك وجريش الأذرة، وطعم اللبيت .

من الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ ثلاث حملات قومية كل عام لمكافحة القوارض حيث يتم تنفيذ حملة صيانة وتحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل ، وحملة عقب حصاد المحاصيل الشتوية، وحملة عقب حصاد المحاصيل الصيفية .

 

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