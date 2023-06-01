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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحيرة تُطلِق القافلة الخامسة عشر للرعاية الأولية

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أطلقت مديرية الصحة برئاسة هاني جميعة القافلة الخامسة عشر من قوافل الرعاية الأولية بوحدة الناصر التابعة للإدارة الصحية بأبو المطامير والتي تعد ضمن وحدات المرحلة الأولى لأعمال المبادرة.

وذلك بمشاركة فريق عمل من الإدارات الفنية بالمديرية ضم ادارات ( الرعاية الأولية، رعاية الأمومة والطفولة ، الأسنان ، المبادرات الرئاسية ، الثقافة الصحية، مبادرة زواج القاصرات ، مبادرة ومن أحياها، الخدمة الإجتماعية ، تنظيم الأسرة ، الصحة المدرسية، والفيروسات الكبدي، مكافحة العدوى، التمريض، المكتب الإعلامي بالمديرية ) .

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تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 411 مواطنا خلال قافلة سكانية بالبحيرة

وتهدف تلك القوافل الصحية إلى تنشيط خدمات و برامج الرعاية الأولية واتاحتها على مدار الساعة، وتنقسم فترات العمل بأماكن المبادرة إلى ثلاث فترات على مدار 24 ساعة:

1- فترة العمل الأساسية من ( 8 ص- 2م)
• طبيب الأسرة والملف الطبي العائلي 
• المبادرات الرئاسية ومشروعات الصحة العامة 
• تنظيم الأسرة 
• صحة الأم والطفل 
• خدمات وبرامج السن المدرسي 
• الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة 
• تدريب إنعاش قلبي رئوى ( تدريب العاملين بالمنشاة - تدريب مجتمعي ) 
• ندوات توعية وتثقيف صحي  .

2 - فترة عمل الأخصائي من ( 2م - 6م )
أخصائي باطنة وقلب - أخصائي نسا وتوليد - أخصائي أطفال - أخصائي جلدية - أخصائي أسنان

3- خدمة طوارئ واسعافات أولية على مدار 24 ساعة، كما تم عمل استبيان للمترددين على أعمال القافلة .

ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية والإعداد والتجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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