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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 411 مواطنا خلال قافلة سكانية بالبحيرة

قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة و مؤسسة راعي مصر قافلة سكانية طبية بقرية جبارس بحري التابعة لوحدة قرية النبيرة وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة  تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 411 حالة بمختلف التخصصات (40 باطنة - 62 أطفال - 49 نساء - 31 تحاليل - 50 عظام - 56 رمد  - 55 أسنان - 33 جلدية -  35 عمل نظارات ).

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إزالة 42 حالة تعد بنطاق 9 مراكز في البحيرة

كما تم خلال القافلة إجراء الكشف البيطري على 508 رأس ماشية و توزيع 100 إسطوانه غاز بسعر المستودع.

في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

البحيرة قافلة سكانية مدينة إيتاي البارود محافظة البحيرة ديوان عام المحافظة الظروف المعيشية الوحده المحلية ايتاى البارود راس ماشية

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