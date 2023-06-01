تموين البحيرة: ضبط 107 أطنان قمح محلى داخل نقاط تجميع غير رسمية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بحملة تموينية مكثفة بكفر الدوار أسفرت عن ضبط 107 أطنان قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعها داخل نقاط تجميع غير رسمية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع كفر الدوار .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.