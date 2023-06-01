السكرتير المساعد بالبحيرة يبحث تطوير وتحديث بيانات المناطق الصناعية بالمحافظة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا بشأن تدقيق بيانات المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى.

وذلك بحضور المهندسة السنهوري المنسق العام للمناطق الصناعية والدكتور أحمد القاضي استشاري المشروع وعلي باشا الحصافي مدير مكتب خدمة المستثمرين والمهندس محمد خالد عبد الرحمن مدير المنطقة الصناعية بوادي النطرون وممثلين عن المساحة العسكرية و وزارة التنمية المحلية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح السكرتير المساعد أن محافظة البحيرة لديها تمام صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادي النطرون وحوش عيسى سوف تمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة، مشيراً إلى التنسيق بين وزارة التنمية المحلية و المساحة العسكرية لإعداد المخططات المطلوبة للمناطق الصناعية ولاية المحافظة، وإعداد قاعدة بيانات وصفية لتلك المناطق.

وأكد على دورها الهام في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 .



ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لدعم الإستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتماماً كبيراً، وايماءا إلى توجيهات القيادة السياسة بشأن تدقيق بيانات المناطق الصناعية ولاية المحافظات .