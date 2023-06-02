عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تستجمع قواها.. قصف مكثف يستهدف عدة مقاطعات روسية

قصف أوكراني لعدد
قصف أوكراني لعدد من المقاطعات الروسية

استيقظ سكان عدد من المقاطعات الروسية، اليوم الجمعة، على وقع قصف وهجمات بطائرات بدون طيار من جانب أوكرانيا.

وتوالت تصريحات المسؤولون المحليون على تطبيق المراسلة "تيليجرام" بأن عدة مناطق في غرب روسيا تم استهدافها بمسيرات أوكرانية في هجمات ليلية، لكن لم يصب أحد.

في منطقة بريانسك الحدودية، قال حاكم المنطقة إن القوات الأوكرانية قد استهدفت قريتين بالقرب من الحدود الأوكرانية. بينما قال حاكم منطقة كورسك المجاورة إن بعض المباني تعرضت للتلف في هجوم لطائرات بدون طيار طوال الليل.

وقال الحاكم المحلي إن الطائرات بدون طيار طويلة المدى ضربت مدينتين في منطقة سمولينسك بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المنطقة لإزالة آثار الهجوم، الذي وقع قرب قرى تبعد عن الحدود الأوكرانية بمسافة تتجاوز 300 كيلومتر.

بينما قال رئيس منطقة كالوجا الروسية إنه تم الإبلاغ عن انفجار "جسم مجهول" في غابة، صباح اليوم. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

في وقت سابق هذا الصباح، أكد حاكم لوماكوفكا تعرض القرية لقصف أوكراني أيضا.

وأبلغ المسؤولون الروسيون في الأيام الأخيرة عن هجمات مكثفة من شمال أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع إن قواتها قد صدت ثلاث هجمات عبر الحدود بسبب ما قالته كانت "تشكيلات إرهابية" الأوكرانية في منطقة بيلجورود يوم الخميس، وهو أول توغل من هذا القبيل.

وتنكر أوكرانيا أن جيشها متورط في مثل هذه التوغلات وتقول إنها تديرها المقاتلين المتطوعون الروس.

وقال حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جدركوف، اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن حادث واحد على الأقل جراء القصف في منطقة شبيكينو، وتم إجلاء أكثر من 2500 شخص من المنطقة إلا ان الليل مر بهدوء نسبي في باقي المنطقة.

ورفعت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، تنبيهات الغارة الجوية في جميع أنحاء البلاد، وقال المسؤولون في العاصمة كييف إن الدفاعات بدا أنها أسقطت أكثر من 30 صاروخا وطائرات بدون طيار التي أطلقها روسيا.

وأطلقت موسكو حوالي 20 ضربة صاروخية منفصلة وطائرات بدون طيار ضد المدن الأوكرانية منذ بداية مايو؛ بينما تنكر روسيا استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب ، لكن قواتها دمرت المدن الأوكرانية وضربت المناطق السكنية مرارا وتكرارا.

وشنت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير 2022 في ما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "عملية عسكرية خاصة" ل "دينيز" في البلاد، وحماية المتحدثين الروسيين والدفاع عن حدوده من طموحات الغرب العدوانية. وفي المقابل يتهم كييف وحلفاؤها الغربيون بوتين بالتكتيكات الهمجية والاستيلاء على الأراضي على الطراز الإمبريالي في أوكرانيا. ولقد تسببت الحرب في قتل عشرات الآلاف وأرسلت الملايين فروا من الخارج.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

أخبار الرياضة |كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار ..قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد التركية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية.. الأحد المقبل

الداخلية توجه رسالة مهمة لـ حجاج بيت الله الحرام

6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص هذا الفيتامين.. تفاصيل

عميد زراعة عين شمس: شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي في مصر

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

مياه على قمر كوكب.. اكتشاف جديد في الفضاء حير العلماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين زفاف رجوة آل سيف

لا تنسى تناوله.. اكتشاف مشروب خارق للرجال قبل العلاقة الزوجية

مشروبات تساعد في التغلب على تأثير العاصفة الترابية.. تعرف عليها

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

فيديو

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ