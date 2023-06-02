عضو بالشيوخ: الخبرات المصرية حجر أساس لدعم المسارات التنموية في أفريقيا

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية بالعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، وذلك ضوء ذلك طلبت دولة زيمبابوي الاستفادة من خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل»،موضحا أن الخبرات المصرية دائما فى خدمة الأشقاء وحجر أساس لدعم مسارات التنمية فى القارة الأفريقية.

وأشار "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر بالإضافة إلي توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو مستدام.



وتابع عضو مجلس الشيوخ: المنظومة تسهم فى تحمل الدولة أعباء المرض عن المواطنين، وبجودة عالية من خلال إتاحة حرية اختيار مقر تلقي الخدمة سواءً من القطاعين العام والخاص، مثمنا تلك الخطوة خاصة أن أفريقيا تعد امتدادًا طبيعيًا لمصر.

وشدد على أننا لن ندخر جهدًا في توظيف كل الإمكانات والخبرات المصرية لدعم المسارات التنموية في القارة الأفريقية.