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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضمن حياة كريمة.. تواصل فعاليات القافلة الطبية في قرية النصر بالبحر الأحمر

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول تواصل أعمال القافلة الطبية في قرية النصر بالبحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

وتستمر أعمال القافلة الطبية بوحدة النصر بطريق سفاجا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لـ 94 حالة بمختلف التخصصات الطبية بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة لجميع أهالي قرى ومحافظات البحر الأحمر.

 

وقال الدكتور أحمد الصاوي، منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر، إنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" يتم انطلاق القافلة في يومها الثاني من مدينة سفاجا بقرية النصر، لافتًا إلى أن فريق القوافل الطبية يقدم مجهود رائع بالمحافظة، وتابع أشكر جميع الأطباء والعاملين على التعب والمجهود المتواصل لخدمة جميع أهالي البحر الأحمر.

 

وقال أمجد وليام، مسؤول المعامل بقوافل حياة كريمة، نقدم الكشف في القافلة بالمجان لجميع الأهالي، ولدينا جميع التخصصات مع معمل تحاليل متكامل وصيدلية متكاملة من 104 أصناف، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات بالمعمل تقدم بالمجان تبعًا لمبادرة "حياة كريمة".

 

وأضاف وليام، أن المعمل يقدم تحاليل السكر، وأهمية الكشف المبكر عليه لتفادي أخطاره، والكشف المبكر عن الأنيميا خاصة الأطفال، ومتابعة الحوامل.

القافلة الطبية حياة كريمة مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية

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