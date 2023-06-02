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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: شعبية نتنياهو تواصل تراجعها أمام جانتس

استطلاع: شعبية نتنياهو
استطلاع: شعبية نتنياهو تواصل تراجعها أمام جانتس

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل، استمرار تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني جانتس.


وحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، الجمعة، فإن الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية ستحصل على 52 من مقاعد الكنيست الـ 120.


فيما تحصل المعارضة على 62 مقعدا وتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام مع القائمة العربية للتغيير على 6 مقاعد.
وحاليا فإن لدى الأحزاب المشكلة لحكومة نتنياهو 64 مقعدا في الكنيست (البرلمان).


وتشير هذه النتيجة إلى أنه في حال أجريت انتخابات بإسرائيل اليوم، فإن تحالف نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة.
وأبرز الاستطلاع اتساع الفجوة بين "الوحدة الوطنية" برئاسة جانتس الذي يحصل على 29 مقعدا، وحزب "الليكود" برئاسة نتنياهو الذي يحصل على 26 مقعدا.


وحاليا فإن لدى "الليكود" 32 مقعدا في الكنيست في حين أن لدى "الوحدة الوطنية" 12 مقعد.
ويتراجع حزب "هناك مستقبل" برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد من 24 مقعدا إلى 18، وفق نتائج الاستطلاع.


أما تحالف "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن جفير و"الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش فيتراجع من 14 مقعدا إلى 10 مقاعد.
وقال 43 بالمئة من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع، إنهم يفضلون جانتس في رئاسة الحكومة بمقابل فإن 39 بالمئة قالوا إن نتنياهو هو الأنسب.


وأفادت "معاريف" أن الاستطلاع أجرته مؤسسة "بانليز بوليتكس" (خاصة) على عينة عشوائية من 506 إسرائيليين يهود وعرب، وكان هامش الخطأ 4.3 بالمئة.
وكانت الاستطلاعات أجمعت في الأسابيع الأخيرة على تراجع شعبية نتنياهو لصالح منافسه جانتس.

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