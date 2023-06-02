عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

7.1 مليار دولار.. مصر تفي بالتزاماتها والاقتصاد قوي بالأرقام| تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

سدد البنك المركزي، خلال الربع الثاني من العام 2022/2023، التزامات مصرية بقيمة 7.154 مليار دولار، تمثل أقساطا وفوائد لديون مستحقة، حيث كشفت الشرة الاحصائية للبنك المركزي، انقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 5.843 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.311 مليار دولار.

البنك المركزي يسدد أقساط

كما تمكن البنك المركزي، فيما يخص فترة النصف الأول من 2022/2023 من يوليو إلى ديسمبر 2022، فقد سجلت قيمة سداد الفوائد والأقساط 11.9 مليار دولار منقسمة إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول و7.154 مليار دولار خلال الربع الثانى، وبلغت الأقساط المسـددة خلال العام المالى الماضى نحو 21.7 ملیار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 4.570 ملیار دولار.

وأكدت النشرة الإحصائية للبنك المركزي، أن نسبة رصيد الدين الخارجي بلغت حوالي 35.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية ديسمبر 2022.

وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها في موعدها

وزير المالية: مصر تسدد التزاماتها رغم الظروف الصعبة |فيديو

وأكد البنك المركزي، أن إجمالى ودائع العملاء بالبنوك بخلاف البنك المركزى ارتفعت لتسجل 9.138 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى، بارتفاع بقيمة 116.9 مليار جنيه، مؤكدا في نشرته الإحصائية الشهرية عن انقسام الودائع إلى الودائع الحكومية بقيمة 2.065 تريليون جنيه وودائع غير حكومية بقيمة 7.072 تريليون جنيه بنهاية فبراير، كما وانقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية وسجلت 1.725 تريليون جنيه وودائع بالعملات الأجنبية وسجلت 340.036 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.

الأرقام تؤكد قوة الاقتصاد 

هذه الأرقام والإحصائيات تؤكد التصريحات الصادرة عن الحكومة المصرية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن قدرة الاقتصاد المصري، والدولة على الوفاء بالتزاماتها، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثة عن الشأن الاقتصادي، خلال جولته بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتى العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، إن هناك العديد من التقارير الخاصة بالمؤسسات الدولية التي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر.

وأضاف مدبولي، أن المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض فى قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناء على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد، مؤكدا أن مصر لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية لذا فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أؤكد أنها لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات.

وزير المالية: تكليف رئاسي بنقل الخبرات المصرية في ميكنة القطاعات المختلفة للأفارقة

وزير المالية: شراكات فعالة مع بنك التنمية الجديد لتوفير تمويلات ميسرة

وأوضح مدبولي، أن الأقاويل المزعومة الخاصة بالمؤسسات بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية تقول الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطي هذا الأمر، وفي عام 2023، نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهي بمثابة رسالة لجموع المواطنين.

التنسيق بين الحكومة والمركزي

وشدد، رئيس الوزراء، على أن هناك تنسيقات كاملة يوميا بين الحكومة والبنك المركزي، كما أن هناك اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزي أكثر من مرة أسبوعياً، وهو الأمر الذي ليس من الضروري إظهاره إعلاميا بصفة يومية، نظرا لأن البعض يزعم ويثير ملف التعويم،  أو تغيير سعر العملة، وما يتعلق بذلك من لغط، عقب أى لقاء، مؤكدا أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل في إطارها، وبناء على هذا الكلام، فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد.

ولقت إلى أن برنامج الطروحات سوف يستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، كما سبق وأعلنا، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الاعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.
 

التزامات الدين سداد الفوائد الاقساط البنك المركزي الالتزامات المالية الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

موضوعات متعلقة

وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها في موعدها

وزير المالية: مصر تسدد التزاماتها رغم الظروف الصعبة |فيديو

خبير اقتصادي: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها في أصعب الظروف

خبير اقتصادي: توريد العوائد المستقبلية حل لتخطي الأزمة ومصر قادرة على سداد التزاماتها

ترشيحاتنا

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

بعد إعلان سان جيرمان | رد قوي من برشلونة بشأن عودة ميسي للفريق

ممتن للأصدقاء.. الملك عبد الله يوجه رسالة إلى الحاضرين في زفاف نجله

جمال شعبان يكشف علاقة الصيف بـ الجلطات .. واحترس من هذه العادات

التاريخ لا يكذب.. خالد الغندور يُحيي ذكرى فوز الزمالك على الأهلي 6-0

رأس الطاعات والفريضة المعظمة .. خطيب المسجد الحرام : يا خسارة مضيّعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ