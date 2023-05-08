وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها في موعدها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر ملتزمة بسداد التزامتها وأقساط الديون وفوائدها في مواعدها.

وقال محمد معيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" خلال شهر فبراير ومارس الماضي كانت هناك سندات وفوائد سندات بمليارات الدولارات وتم سدادها في موعدها ".

وأضاف محمد معيط :" مصر ملتزمة بسداد التزامتها ولا توجد مشكلة في هذه الأمر ".

وتابع محمد معيط :" الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة أسعار الطاقة وارتفاع أسعار السلع"، مضيفا:" سعر زيت الطعام اضرب في 3 على مستوى العالم ".