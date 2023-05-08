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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معيط: أثر تغير سعر الصرف يصل لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.. وأسباب الأزمة خارجية

محمد معيط
محمد معيط

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الإثنين، إن أثر تغير سعر الصرف يصل لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال معيط لشبكة “سي إن بي سي” عربية، “نتوقع خفض الدين دون 80% بحلول العام المالي 2026-2027”، مؤكدا "سداد 8 مليارات دولار من المستحقات على مصر خلال الفترة الماضية”.

وأضاف: “سنجمع 2 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال هذا”، مشيرا إلي أن مستوى الدين سيصل إلى 95% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2023”.

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وأوضح معيط أن “تكلفة رفع معدل الفائدة هي 75 مليار جنيه وستزيد إلى 1.112 تريليون جنيه”.

وقال: “نحن في تواصل مع صندوق النقد الدولي وقريباً سنعلن عن المراجعة”.

وأضاف أن “التحديات التي تواجهها مصر ليست مستدامة”، مشيرا إلي أن “هناك بعض التحامل على مصر ومعظم أسباب الأزمة خارجية”.

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