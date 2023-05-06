تعويض خسارة كورونا| معيط : زيت الطعام زاد سعره 3 أضعاف والقمح والعلف

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن كل من تعرض للخسارة خلال فترة أزمة كورونا يريد أن يعوض تلك الخسارة في هذه الفترة مثل منتجي البترول يريدون تعويض خسائرهم لأنهم كانوا يبيعون في تلك الفترة بالسالب وملاك السفن أيضاً يريدون تعويض خسائرهم وغيرهم وهذا ما ادي إلي إرتفاع الأسعار.

وأضاف "محمد معيط" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن زيت الطعام زاد سعره 3 مرات وكذلك سعر القمح والعلف وهذا الذي أدي إلي الزيادات الكبيرة في الأسعار التي يشاهدها العالم أجمع خلال هذه الفترة.

وتابع الدكتور محمد معيط، أن سعر الطن قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان في حدود الـ 180 دولار وحتي الـ 250 دولار أصبح في الوقت الحالي يتخطي الـ 500 دولار.