معيط : اقتصادنا تعرض لضغوط خلال أزمة كورونا وعبرنا منها بنجاح

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ 15 شهراً ، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتعرض لهذه الضغوط منذ انتشار فيروس كورونا، ولكن نجحنا في إصلاح الوضع الإقتصادي بشكل كبير.

وأضاف محمد معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن خلال العامين اللذين كانا بهم أزمة كورونا تم استهلاك جميع ما تم عمله في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب أن جميع الإيرادات انخفضت بجانب ارتفاع في التكاليف التي كانت تقوم بها الدولة في المجال الطبي من أجل مكافحة هذا الفيروس.

وتابع وزير المالية، أن خلال فترة كورونا حدث اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المنتجات بسبب اغلاق اغلب المصانع حتي لا ينتشر فيروس كورونا بين العاملين.