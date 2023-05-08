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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: الاقتصاد المصري تعرض لضغوط آتية من أزمات خارجية

وزير المالية
وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

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 وقال “معيط”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "الاقتصاد المصري تعرض لضغوط آتية من أزمات خارجية".

وتابع وزير المالية "مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي في 2016، وبدأ في إحداث حالة من الاستقرار في الاقتصاد وزيادة معدلات النمو حتى جائحة كورونا".

وأكد "جائحة كورونا أدت إلى إغلاق دول العالم، وتوقفت حركة الطيران، وانخفضت الإيرادات وارتفعت المصروفات في القطاع الصحي وتعويض فئات العاملين في السياحة والطيران والعمالة غير المنتظمة".

ولفت إلى أن "مع انتهاء جائحة كورونا لم يشعر المواطن بأي مشكلة في الاقتصاد المصري ثم جائت الحرب الروسية الأوكرانية  التي أثرت سلبيا على الاقتصاد العالمي ".

وتابع "الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة أسعار الطاقة والسلع"، موضحا "سعر زيت الطعام اضرب في 3 على مستوى العالم".

المالية وزير المالية محمد معيط اخبار التوك شو الاقتصاد

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