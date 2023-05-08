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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أونروا: نجحنا في حشد الموارد المالية الكافية للثلث الأول من 2023

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، إنها تمكنت من حشد موارد مالية كافية لاستمرار خدماتها ودفع رواتب العاملين خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023، وذلك بحسب جدول الموارد الذي أعدته على أساس التعهدات التي وصلت حتى الآن.

وقالت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي، إن أونروا ليس بإمكانها التحدث عن عجز حتى الآن، لأن الوكالة لا تزال تحشد الموارد وتطالب الدول بتوفير الدعم.، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أردنية

وبلغت قيمة موازنة الوكالة 1.63 مليار دولار في 2023، منها مخصصات لتنفيذ أنشطتها الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية (الموازنة البرامجية) بقيمة 848 مليون دولار.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، إن الوكالة تعاني من نقص التمويل كل عام، وتعيش على التقشف والديون، والموارد المالية الهشة لا تتيح التحديث والارتقاء المطلوب لتحتفظ الوكالة بأهميتها وفعاليتها.

وأكد لازاريني على ضرورة أن تحظى أونروا بالموارد اللازمة لتحديث عملياتها وتعليمها في المدارس.

وتأسست أونروا في عام 1949 ومهمتها تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، تعمل الأونروا في الأردن ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية.

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