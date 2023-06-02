بعد إعلان سان جيرمان | رد قوي من برشلونة بشأن عودة ميسي للفريق

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني عن موعد عودة ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الي كتالونيا.

وقال تشافي في تصريحات لـ صحيفة موندوديبورتيفو الكتالونية : ميسي سيقرر مستقبله الاسبوع المقبل وانا موافق 100 % لعودته من جديد.

يأتي ذلك بعد تصريحات كريسنوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن رحيل ميسي نهاية الموسم الجاري .



وأكمل : مستعدون للترحيب من جديد بليونيل ميسي لدينا ، وندعه يقرر.

قال تشافي عبر تصريحات صحفية اليوم الجمعة : أحب هذا النادي وللتعاقد مع لاعب إذا اضطررت للسفر وإذا اضطررت إلى الاتصال به وإذا كان علي القيام بأي شيء... سأفعل ذلك ويجب أن أفعل ذلك من أجل الفريق.

تابع تشافي : في النهاية لدي أيضا الكثير من المخاطر بصفتي المدير الفني كلما زاد عدد كبار لاعبي كرة القدم لدينا كلما استطعنا التنافس بشكل أفضل.



أضاف تشافي : لا يمكنني أن أضمن استمرارية أي شخص في الموسم المقبل ولا يمكنني أن أعد بأي شيء لأي شخص ولا أستطيع التعاقد مع لاعب وأعده أنه سيلعب كل مباراة وهذه هي برشلونة وليست منظمة غير ربحية.



استطرد تشافي: الناس يطالبون بالفعل بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكن الواقع هو أننا لسنا في نفس المستوى الاقتصادي مثل سيتي أو مدريد أو بايرن أو يوفنتوس ولا يمكننا التوقيع مع من نريد. مشكلة اللعب النظيف تؤثر علينا كثيرا.